“Geen dorpswinkeltje meer? Dan doen we zelf een open” Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

17u05 0 Tienen Afgelopen donderdag opende LDC Huize Nazareth een nieuw buurtwinketje in Goetsenhoven. Elke namiddag kunnen inwoners van Goetsenhoven en bezoekers van WZC Huize Nazareth er terecht voor bijvoorbeeld brood, fruit, wenskaarten, verzorgingsproducten, snacks en breiwerkjes.

Het lokaal dienstencentrum wil een ontmoetingsplaats zijn voor buurtbewoners van Goetsenhoven. “Wekelijks worden heel wat activiteiten georganiseerd voor senioren uit de buurt, die bovendien ’s middags ook aan een voordelig tarief kunnen deelnemen aan het seniorenrestaurant. De afgelopen jaren werd daarnaast ook een mobiliteitsproject opgestart, waardoor minder mobiele mensen vanuit het landelijke Goetsenhoven een beroep kunnen doen op een vervoersdienst. Ook de opening van het buurtwinkeltje past perfect binnen de doelstelling van de buurtgerichte werking”, zegt centrumleider van Huize Nazareth, Kristof Bullens.

Het dorpswinkeltje van Goetsenhoven sloot de deuren in 2017, waardoor oudere bewoners van het landelijke dorp vaak afhankelijk zijn van belbussen en familie voor de dagelijkse inkopen. “In ons winkeltje, dat volledig zal worden bemand door vrijwilligers, bieden we praktische, alledaagse producten aan, zoals brood, fruit, zeep, parfum en snoepgoed. We hopen het aanbod in de toekomst ook te kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een uitgebreider assortiment brood en beleg, maar eerst willen we nagaan of er voldoende vraag zal zijn”, aldus Kristof.

Meer informatie over het lokaal dienstencentrum en de activiteiten, is terug te vinden via de website www.alexianentienen.be.