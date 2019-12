“Er is veel discriminatie op de huisvestingsmarkt” Vanessa Dekeyzer

24 december 2019

08u11 0 Tienen Vanaf januari kan je bij het Wooninfopunt van de stad terecht om melding te maken wanneer je het slachtoffer bent van discriminatie op de private huurmarkt. Dit gebeurt in samenwerking met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. “Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract of van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd. Discriminatie is nochtans verboden bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning”, klinkt het bij het Wooninfopunt.

Om de drempel te verlagen voor kwetsbare huurders die melding willen maken van discriminatie en hen te informeren over hun rechten, gaat Unia samenwerken met het Wooninfopunt. De medewerkers van deze dienst zullen klachten en gevallen van discriminatie verwerken en indien nodig helpen met het invullen van een meldingsformulier. Het Wooninfopunt is te bereiken op het nummer 016/80.57.71 en via mail naar wooninfopunt@tienen.be.