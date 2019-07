“Eerste soldendag is goed verlopen” vdt

01 juli 2019

19u17 0 Tienen De eerste officiële ‘soldendag’ verliep prima in De Gouden Schaar. “Vorig jaar viel 1 juli op een zondag, en mochten de solden uitzonderlijk op 30 juni van start gaan. Daardoor was het afgelopen zaterdag wat kalmer dan vorig jaar”, zegt zaakvoerder Bart Debbaut.

“Ook zondag was iets rustiger dan de eerste soldenzondag, die toen pal op 1 juli viel”, gaat Bart verder. “Maar vandaag was dan in vergelijking met vorig jaar weer een hoogvlieger. Het iets minder warme weer lokte de kooplustigen naar de winkel, wat zich vertaalde in een prima start van de officiële solden. Overigens blikken we terug op een prima seizoen: maart en april waren wat moeilijker, mei was een topmaand. Over het eerste halfjaar houden we precies gelijke tred met de omzet van de eerste zes maanden in 2018. Een mooi resultaat dus.”