Dieven breken automaat wassalon open en gaan aan de haal met wisselgeld

Kristien Bollen

16 maart 2020

19u17 0

In een wassalon in de Leuvensestraat in Tienen stelde men zondagochtend rond 8.35 uur vast dat dieven de geldautomaat open gebroken hadden. De daders konden zo aan de haal gaan met ongeveer 500 euro aan (wissel)geld.