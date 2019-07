Cijnshof Goetsenhoven staat te koop. Georges en Anita zetten de zaak na 29 jaar stop. Vanessa Dekeyzer

10 juli 2019

12u49 0

Georges Wallens (66) en Anita Geysermans (64) nemen afscheid van hun geliefde Cijnshof. Na 29 jaar doen ze het karaktervol hoevecomplex met restaurant, feestzalen en woning met daarboven gastenkamers aan de Ridderstraat in Goetsenhoven van de hand. “Het is met pijn in het hart, maar mijn gezondheid komt nu op de eerste plaats”, zegt Georges.

Georges kampt sinds drie jaar met ernstige hartproblemen. “De dokter is duidelijk: ofwel ga ik dood ofwel doe ik het rustiger aan. Ik ben niet bereid om mijn vrouw achter te laten en zij wil mij ook nog niet afgeven, dus was optie twee snel gekozen”, vertelt Georges. “Bovendien kan Anita met pensioen gaan en willen we dubbel en dik van het leven genieten.”

Het Cijnshof bevindt zich in de bijgebouwen van de Cijnshoeve, die tot het voormalige kasteel behoorde. Samen werden ze vanaf 1730 herbouwd in opdracht van Joseph Comte De Merode. De geschiedenis leert dat er zich een cijnsschuur bevond in de hoevegebouwen. Hier werden de graan-en voedergewassen opgeslagen, afkomstig van de toenmalige belastingheffing. Als gevolg van schenkingen, uithuwelijking en verkopen, werden kasteel en hoeve gescheiden. Zo werden Georges en Anita in 1977 eigenaar van de hoekhoeve met bijgebouwen en één derde van de cijnsschuur.

“Na de verbouwing van het woonhuis, dachten we: wat gaan we doen met al de andere ‘nest’?”, vertelt Georges. “De gebouwen waren eigenlijk klaar om volledig afgebroken te worden en dat kon ook, want deze zijn niet beschermd. Maar we vonden de indeling en sommige materialen, zoals de balken, wel de moeite waard en dus kozen we voor een renovatie, die we zoveel mogelijk zelf, samen met onze familie, tot een goed einde hebben kunnen brengen.”

Wij waren de eersten in de regio die met seminaries begonnen en kregen zo een voet in huis bij tal van grote industriële spelers in Tienen, zoals Bosch.” Georges Wallens

“Het idee was om er een restaurant in combinatie met banket van te maken, maar wie zou dat runnen?”, gaat Georges verder. “Ik was socioloog en mijn vrouw directie-assistente. We hakten uiteindelijk toch de knoop door en gingen de hotelschool in. Ik volgde een wijn-en zaalopleiding, mijn vrouw ging aan de slag als chef-kok in wording. En zo zijn we wat later gestart en met succes, want wij waren de eersten in de regio die met seminaries begonnen en kregen zo een voet in huis bij tal van grote industriële spelers in Tienen, zoals Bosch. In de goede tijden hadden we tot maar liefst drie seminaries per dag! Op piekmomenten hadden we 17 mensen personeel in dienst! We leerden ook van onze gasten en vroegen naar hun noden en wensen. Zo kwamen ertoe om ook gastenkamers aan te bieden.”

Op 1 oktober zetten Georges en Anita de zaak volledig stop. De geboekte evenementen worden nu nog verder gezet, het restaurant gaat enkel nog open voor groepen. “Alleen onze wijnhandel willen we nog behouden, maar die zal waarschijnlijk mee met ons verhuizen. Het afscheid van onze gasten, die doorheen de jaren vrienden geworden zijn, zal ons zwaar vallen, maar dit is de enige juiste beslissing. Kandidaat-kopers zijn hartelijk welkom. Je kan een afspraak maken via makelaar Living-Stone.”