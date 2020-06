‘Bruggenbouwer’ Innocent pleit voor verzoening: “(H)erkennen van elkaars verdriet, helpt elkaar te begrijpen” Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

12u49 6 Tienen Wereldwijd komen mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van George Floyd, die tijdens een gewelddadige politie-interventie in de Verenigde Staten stierf. Innocent Harerimana, stichter van Afrika in Tienen CATI TAGE vzw pleit in een opiniestuk voor verzoening. “Het (h)erkennen van elkaars verdriet, helpt elkaar te begrijpen.”

Innocent is 40 jaar, gelukkig getrouwd en papa van drie kinderen. In 2014 kwam hij in Tienen wonen, waar hij als bemiddelaar tussen de officiële instanties en stadsgenoten fungeert. “Ik help medemensen met administratieve en andere praktische zaken en draag bij aan de participatie, wederzijdse kennismaking en uitwisseling in mijn woonplaats”, vertelt Innocent. “Met hulp van velen zette ik deze initiatieven op de rails: de allereerste ‘Culturele Diversiteit Award’ in Tienen, het stimuleren van etnische minderheden om deel te nemen aan activiteiten in Tienen, vier edities van Kom Proeven, een mix van Afrikaans eten, muziek en dans en Taal in Praktijk (TIP) dat oefenkansen Nederlands biedt. Ik kreeg daarvoor in mijn stad de mooie bijnaam van ‘bruggenbouwer’.”

“O ja, mijn DNA en genen produceren veel melanine om mijn huid tegen de zon te beschermen. Daardoor heb ik een donkere huid”, vertelt Innocent er plots bij. “En zoals bij iedere mens stroomt er rood bloed in mijn aderen. Dat ben ik. Andere identiteiten die sommige mensen proberen op mij te plakken bestaan niet en spelen geen enkele rol in mijn leven.”

Burundi

Innocent beseft al te goed dat een deel van de bevolking anders wordt behandeld wegens hun oorsprong of huidskleur. “Dat is een feit en dat is onwettig. Mijn ouders en ik hebben het zelf aan den lijve ondervonden. België heeft Burundi 46 jaar lang gekoloniseerd. Ik bespaar jullie de pijn, het onrecht, de onderdrukkingen die mijn ouders, en ik onrechtstreeks, geleden hebben en nog lijden. Desondanks heeft mijn papa een kind van een koloniaal gered dat bijna aan het verdrinken was, dit tijdens de moeilijke periode waarin Burundi probeerde onafhankelijk te zijn. Papa zag gewoon een kind, een mens, in gevaar en hij heeft het gered, zonder dank van de ouders te verwachten. Dit gebaar raakt mij diep.”

Ik reik enkel de hand aan iedereen voor verzoening Innocent Harerimana

Toch koestert Innocent geen wrok of wijst hij niet met een beschuldigende vinger naar iemand. “Ik reik enkel de hand aan iedereen voor verzoening. Ik koos er zelf voor om naar België te komen omdat er een band bestaat tussen de twee landen. Ik kwam hier legaal. Het (h)erkennen van elkaars verdriet, helpt elkaar te begrijpen. Zo kunnen we actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, racisme en pandemieën samen aanpakken als één volk. Wanneer mensen elkaar niet echt kennen en ieder blijft de basisrechten van de ander ontkennen, dan is een verzoeningsproces nodig, op een vredevolle manier, via een serene en respectvolle dialoog.”