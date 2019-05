Beweeg- en taalproject in Heldenland Christian Hennuy

22 mei 2019

17u36 0 Tienen Kiwanis Tienen Hageland en De Beweegreden hebben een nieuw project voor Heldenland. Het houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en verschillende interesses samenkomen in activiteiten die elke woensdagnamiddag tussen 13.30 uur en 15 uur plaats vinden op Heldenland. Kinderen kunnen dan deelnemen aan sport- en spelactiviteiten om ‘beweging en het Nederlands taalgebruik’ te stimuleren.

“We zoeken met Kiwanis steeds sociale doelen met de klemtoon op kinderen en zeker op kwetsbare kinderen”, zegt Wim Bergé, voorzitter van het Sociaal Comité van Kiwanis. “We kiezen liefst voor unieke projecten, die wij alleen steunen. Dit gebeurt met o.a. de jaarlijkse opbrengst van ons concert, zoals dat met Adamo. We maakten kennis met het project van Lieve Govaerts en we wilden dat onmiddellijk ondersteunen.”

Lieve, zelfstandig ergotherapeute is al enkele weken actief op Heldenland aan het Steentjesplein. “Ik werkte al, als vrijwilligster met de Tiense Wereldvrouwen, en het is vanuit die hoek dat ik met de activiteiten op Heldenland gestart ben. We bieden hier brede activiteiten aan rond bewegen en sport, maar ook rond taal. Er zijn taalspelletjes, er is Nederlandstalige muziek en alles gebeurt in het Nederlands. Steeds meer kinderen komen erbij. De kinderen komen ons trouwens telkens vragen of we de week erop terugkeren. En als er een teamspel is, gaan ze andere kinderen op het Heldenland aanspreken om mee te spelen. Het is ook een kwestie van vertrouwen kweken bij de ouders, want zij moeten ons hun kinderen toevertrouwen”.

De kinderen zijn enthousiast voor allerlei parcoursactiviteiten, maar vooral kubb valt in de smaak.