Tien drugsafrekeningen op tien jaar tijd, bezoekje aan luxecamping van Tomorrowland en start van Gentse Feesten: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. De Gentse Feesten zijn eindelijk — na 1.050 dagen — weer begonnen. De eerste dagen liep Gent meteen overvol. Op de openingsavond, vrijdagavond, mocht Gent 150.000 bezoekers ontvangen, het waren er 45.000 méér dan op de openingsavond van 2019. Op dag 2 mocht Gent maar liefst 180.000 bezoekers ontvangen.

Mis niks van de Gentse Feesten in onze liveblog.

Volledig scherm Slachtoffers van afrekeningen in het drugsmilieu: Samir El Bartali, Raouf Ben Alita en Abdelkader Bouker (r.) © rv

2. De afrekening in de Van Cortbeemdenlei is de zoveelste die gelinkt wordt aan het Antwerpse drugsmilieu. Vrijdagavond werd de 44-jarige Nederlandse drugscrimineel Ricardo G. op straat doodgeschoten. Om de zoveel tijd moet een crimineel zijn betrokkenheid bij drugshandel met zijn leven bekopen. Het begon tien jaar geleden met de liquidatie van een Nederlands-Marokkaanse crimineel op de oprit van het voormalige Cresthotel in Borgerhout. Wat waren de andere liquidaties? Zijn de daders al gepakt en veroordeeld?

Volledig scherm Jelle (links) en Anneke (rechts) werden allebei veel te vroeg geboren, een direct gevolg van het kunstmatig hormoon DES dat hun grootmoeder voorgeschreven kreeg. © RV/Jan Aelberts

3. Belgische artsen en gynaecologen schrijven in 1947, 75 jaar geleden, voor het eerst het geneesmiddel Distilbène voor. Het kunstmatig hormoon DES belooft miskramen te voorkomen. De gevolgen voor ouders, kinderen én kleinkinderen zullen gruwelijk blijken en zijn tot op vandaag nog voelbaar bij de 60.000 à 100.000 slachtoffers. Zij blijven strijden voor erkenning. Hoe reageert de politiek en wat met de producent van het middel? “Ik heb altijd het gevoel gehad vergiftigd te zijn en in zekere zin ben ik dat ook”, zegt DES-dochter Marianne. “Via de bloedlijn, via mijn moeder.”

Volledig scherm Ouders van Lara © Geert Desmytere

4. De ouders van Lara Demeulemeester (2), het meisje dat getroffen is door leukemie, kwamen dit weekend even ontsnappen aan de stress op de ‘Party for Lara’, een feest ten voordele het Kinderkankerfonds. In Ooike verzamelden enkele honderden mensen op het evenement, mede georganiseerd door Pieter Dewaele, de nonkel van Lara. “Het is aan een kind van twee jaar niet uit te leggen wat er precies gebeurt”, aldus ouders Pieter en Nele.

Volledig scherm Pastoor Daniël Vande Velde werd begin deze maand nog gevierd voor zijn priesterjubileum en kreeg toen het ereburgerschap van de gemeente Beveren. © Kristof Pieters

5. In Vrasene is zondagochtend pastoor Daniël Vande Velde levenloos aangetroffen in zijn woning. Parochianen hadden alarm geslagen nadat hij niet kwam opdagen om de zondagsmis op te dragen. De hulpdiensten vonden hem in een plas bloed in de hal van zijn woning. Alles wijst op een tragisch ongeval of een natuurlijk overlijden. Daniël Vande Velde vierde deze maand was pas twee weken geleden tot ereburger van de gemeente Beveren benoemd. Er wordt met grote verslagenheid gereageerd op zijn plotse dood.

Volledig scherm Relaxen in de hottub op de luxecamping van Tomorrowland © Tessa Kraan

6. Na de festivaldag overnachten op een dun matje in een sjofele tent? Daar doen de campinggasten van de Montagoe Area niet aan mee. Deze luxueuze kampeerzone van Tomorrowland is het paradijs. “Na het feesten ben je helemaal uitgeput. Dan is het zó fijn hier gewoon in een bed te kunnen kruipen”, lacht Felicitas (36) uit Berlijn, terwijl ze pootjebaadt in het zwembad.

Volledig scherm Louis De Keersmaecker (85) © Rv

7. Louis De Keersmaecker, de tachtiger die woensdagavond verdween uit woonzorgcentrum Martinas in Merchtem, is zaterdagnamiddag gezond en wel teruggevonden. Het waren agenten van de politiezone AMOW die een schoen zagen en zo op de man uitkwamen. Louis stelt het gelukkig goed. “Hij herkende zijn zoon en zei sorry”, klinkt het bij familie. Commissaris Alain Remue noemt het een klein mirakel: “Man in kwestie moet een enorm sterke beer zijn”.

Volledig scherm Veermannen Joseph, Ronny en Johan: "Dit is ons leven". © Geert De Rycke

8. Duizenden mensen per maand varen dankzij hen van de ene naar de andere oever van Schelde en Durme. Om te wandelen, te fietsen, te werken of naar school te gaan. Maar wie zijn die veermannen van de overzetdiensten in Baasrode, Hamme en Schellebelle? Wij gingen op zoek naar de mens achter het roer. Maak kennis met Ronny, Joseph en Johan.

Volledig scherm Cis en Pieter hebben één van de oudste villa's van De Panne gekocht. Weldra willen ze het als vakantiehuis verhuren. Het interieur laten de ondernemers onaangeroerd © Benny Proot

9. Villa Beau Séjour, gelegen op één van de hoogste duinentoppen in De Panne, is in handen van twee jonge immomakelaars. Oostduinkerkenaar Cis Loones (43) en Oostendenaar Pieter Vandaele (37) maken er een fantastisch logeeradresje van. Vlij je neer in de meubels uit de jaren twintig of speel een potje bridge aan dezelfde tafel waar de elite het decennia terug ook deed. Er hangt zelfs een misdadig kantje aan Beau Séjour als we de nieuwste thriller van Pieter Aspe mogen geloven.

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.