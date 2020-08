Zware tak van boom sneuvelt door plotse hevige windstoten VHS

09 augustus 2020

00u30 2

Uit het niets kwamen ze, enkele hevige windstoten die zaterdagnamiddag voor verwonderde blikken zorgden in Tielt en omgeving. Blijkbaar gingen ze ook gepaard met nogal wat kracht, want langs de Bergstraat in Tielt begaf een grote tak van een boom. Die kwam op straat terecht. De brandweer werd ingeschakeld om de tak te verzagen en op te ruimen, zodat de weg weer vrij was.