Zussen naar ziekenhuis door CO en kauwen in Tielt LSI

08 mei 2020

13u57

Bron: LSI 0 Tielt In Tielt zijn vrijdagochtend drie zussen naar het ziekenhuis overgebracht. Een nest kauwen in de schoorsteen zorgde voor een slecht werkende kachel waardoor één van hen bevangen raakte door CO.

De brandweer van de zone Midwest snelde iets over 8u naar de Stoopsmolenweg in Tielt. Een bewoonster van een woning voelde zich onwel. Een meting maakte duidelijk dat het CO-gehalte in het huis te hoog lag. Oorzaak was een slecht werkende kachel door een nest kauwen in de schoorsteen. Uit voorzorg zijn ook haar twee zussen, allen oudere dames, naar het ziekenhuis overgebracht.