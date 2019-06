Zumba-avond brengt 5.497,24 euro in het laatje voor kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

18 juni 2019

10u39 0 Tielt Op vrijdagavond 31 mei vond in de Europahal terug een Zumba-initiatie plaats ten voordele van de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. Een honderdtal aanwezigen kwam danste zich in het zweet onder leiding van Zumbaleraar Papy Souleymani Sane, goed voor een opbrengst van 5.497,24 euro.

Voor het tweede jaar op rij gaat het geld naar de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. Dit keer werd er een kleine 5.500 euro ingezameld. “Met de schenking van vorig jaar zijn al heel wat aankopen gerealiseerd, waaronder cadeautjes voor de kinderen om de pijn en ongemakken van een onderzoek wat te verzachten. Zo werden toverdozen gemaakt en hebben we nieuw speelgoed, knutselmateriaal en voorleesboekjes gekocht”, aldus Wendy Bouckaert, hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling.

“Met deze gift gaan we onze afdeling nog kindvriendelijker maken en investeren in een led-plafond voor de onderzoekskamer. Zo kunnen we de kinderen tijdens onaangename onderzoeken en bloedafnames afleiden met beelden. Verder gaan we ook grote foto’s in de gang hangen, zodat kinderen niet het gevoel hebben dat ze in een ziekenhuis verblijven.”