Zuiveringsstation Aarsele terug opengesteld voor landbouwers SVR

25 juli 2019

13u01 4

Met de aanhoudende droogte zijn steeds meer landbouwers op zoek naar water. Aquafin springt in de bres. Net als vorig jaar kunnen landbouwers terecht bij het zuiveringsstation in de Karmstraat in Aarsele om er gezuiverd afvalwater af te halen. Het water kan enkel ter plaatse afgehaald worden op afspraak na verwittiging via team-waregem@aquafin.be. Water uit onbevaarbare waterlopen of bufferbekkens trekken is verboden sinds de provinciegouverneur woensdag een algemeen captatieverbod uitvaardigde.