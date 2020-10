Zomerterras van jeugdcafés mag winters vervolg krijgen op Alexianenplein Sam Vanacker

09 oktober 2020

17u01 0 Tielt ‘Dé Terrasse’, de zomerbar van jeugdcafés D’Hespe, De Keet en Pièce Unique die sinds 26 juni naast de Hallentoren stond, is ondertussen opgeruimd, maar wellicht krijgt de zomerbar een winters vervolg op het Alexianenplein. Over de terrassen en de knip is volgens schepen Hedwig Verdoodt nog niet beslist.

Het wordt kouder en het stadsbestuur wil de omgeving van de Hallentoren terug vrijmaken, maar de drie jeugdcafés krijgen van de stad wel een alternatief aangeboden. “We hebben de vraag gekregen of het Alexianenplein gebruikt mag worden voor een winterbar”, zegt schepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Daar hebben we positief op geantwoord, maar voor de concrete invulling is het wachten op een voorstel van de jeugdcafés.” De jeugdcafés zelf laten weten dat er nog niets helemaal zeker is en dat de plannen nog volop uitgewerkt worden. Ook het kostenplaatje dat een verwarmde tent met zich meebrengt speelt daarbij een rol.

Wensen

Ondertussen heeft het stadsbestuur ook samen gezeten met de andere horecazaken in de omgeving van de markt om de uitgebreide terrassen en de knip te bespreken. “We wilden vooral luisteren naar de wensen van iedereen, terwijl we ook een uniformere look voor de terrassen besproken hebben. Er zijn veel wensen op tafel gekomen”, zegt Verdoodt. “Maar tussen droom en daad staan af en toe praktische bezwaren, dus is er nog helemaal niets beslist. Zoals eerder aangekondigd zal de huidige situatie in elk geval tot het einde van het jaar behouden blijven.”