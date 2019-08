Zomerschool De Taalsprong succesvol afgesloten VDI

25 augustus 2019

17u45

Bron: VDI 0 Tielt Het zesde seizoen van zomerschool De Taalsprong is het voorbije weekend succesvol afgesloten. Ze zet in op taalwinst voor kinderen die er het meest nood aan hebben. Het initiatief werd destijds opgestart door de stad Tielt, die daarvoor samenwerkte met de lokale basisscholen.

“We zijn er van overtuigd dat het vakantieverlies bij kinderen met een andere thuistaal omgebogen kan worden tot een taalwinst”, meent coördinator Jan Vandenberghe. “Een weel vol activiteiten dicht bij de start van het schooljaar vormt een spetterend taalbad waarbij jongere kinderen meer spreekdurf ontwikkelen om in de klas leer gesprekken of in een spreekkring meer aan bod te komen. Tegelijkertijd werd er ook nieuwe Nederlandse woordenschat aangeleerd.”

Het ging om een midweek vol kampsfeer met speelse en ervaringsgerichte activiteiten. Zo ging de groep ook langs bij een kinderboerderij, was er een bosdag en werd er afgesloten met een toontocht.