Zomerbar van brouwerij De Poes krijgt vorm: “Geen muziek, maar daarom niet minder gezellig” Sam Vanacker

30 juni 2020

18u50 6 Tielt Op de terreinen van brouwerij De Poes in de Tenhovestraat wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van de nieuwe zomerbar. De retroklapstoeltjes, palletten en lichtjes liggen klaar, maar de blikvanger op het terrein is een tentconstructie in het midden van de tuin.

Nog voor de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, kondigden Stijn David van De Poes en Stijn De Rammelaere van het cafetaria van De Ponte aan dat ze plannen hadden voor een zomerbar. Dat plan kreeg ondertussen groen licht en vanaf donderdag openen Stijn en Stijn de deuren van ‘Staycation@Brouwerij De Poes’. De pop-upbar zal negen weken elke donderdag en vrijdag open zijn van 16 tot 22 uur en elke zaterdag en zondag van 14 tot 22 uur. Er is plaats voor 160 bezoekers. Ze kunnen er met acht tegelijk plaatsnemen aan lange tafels, maar kleinere groepjes die liever voor een retrotouch gaan, kunnen ook kiezen voor klapstoeltjes rond geïmproviseerde salontafeltjes van De Poes.

Geen muziek

Opmerkelijk is dat er geen muziek gespeeld zal worden. “Enerzijds besparen we daar een grote kost mee, maar anderzijds vinden we het ook niet nodig. Al betekent dat niet dat het niet gezellig zal worden”, gaat Stijn David verder. “Sociaal contact is waar het om draait. Mensen moeten elkaar herontdekken en weer praten met elkaar. Daar heb je geen achtergrondmuziek voor nodig. Bovendien is het nooit de bedoeling geweest hier feestjes of fuiven te organiseren, ook al om de buren te sparen. We willen bovendien voor een breed publiek gaan, voor alle generaties. Zo voorzien we bijvoorbeeld ook een klein speelhoekje voor de kinderen.”

Stijn is bij het begin van de lockdown online op zoek gegaan naar oude retroklapstoeltjes en heeft er tientallen op de kop weten te tikken. Verder bestelde hij ook tweehonderd meter verlichtingskabel om in de bomen te hangen, terwijl de in- en uitgang van de bar netjes afgescheiden is met een constructie van palletten. Het meest in het oog springende stuk is de enorme tentconstructie van 12 op 12 meter in het midden van de tuin. “Eigenlijk was dat een last-minute ideetje”, geeft Stijn De Rammelaere toe. “We hebben weliswaar enkele parasols, maar als de zon echt fel schijnt, moet je een grote schaduwplek hebben. Tegelijk biedt het zeil ook beschutting tegen de regen.”

Gekookte eieren of ijs op basis van Poesbier

Op de kaart staat - uiteraard - het assortiment bieren van De Poes, maar ook wijnen van wijngoed Kapelle, Belgische limonade van Ritchie en koffie van Grootmoeders Koffie. Minstens een keer per weekend zal ook Pascal Van Bruwaene met de ijskar van IJspol.com uit Schuiferskapelle present zijn. “Heel bewust trekken we de lokale kaart”, legt Stijn David uit. “Elkaar helpen als ondernemers is de boodschap. IJspol.com heeft ondertussen zelfs een ijsje ontwikkeld op basis van De Poes Bruin. Beslist het proeven waard. Al hebben we ook bouletten en gekookte eieren op de kaart, helemaal in de stijl van de cafeetjes uit de jaren ’70. Nu alleen nog hopen op mooi weer.”