Zomerbar Treelove krijgt tweede leven: "Dit moet nieuwe culturele hotspot van Tielt worden" Fuif met dj Marco Bailey op 8 september bij wijze van voorproefje Sam Vanacker

12 augustus 2019

19u14 8 Tielt Treelove maakt een comeback. Stefaan Deceuninck uit Ingelmunster neemt het roer over en wil het concept van de zomerbar volledig omgooien. Zijn eerste wapenfeit wordt een fuif op 9 september met dj’s Marco Bailey en Fred Hush. Tegen de zomer van 2020 moet Treelove dé nieuwe culturele hotspot van Tielt worden.

Even zag het er naar uit dat het definitief gedaan was met de populaire Tieltse zomerbar. Initiatiefnemers Laurent Dobbelaere, Jonas Desmet en Sander Vuylsteke lokten drie zomers op rij veel volk naar de tuin van het voormalige restaurant De Meersbloem, maar trokken in april de stekker er uit om weer hun eigen ding te gaan doen. Stefaan Deceuninck (36) stopt die stekker er resoluut weer in.

