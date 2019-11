Zilver op Brussels Beer Challenge voor De Poes Bruin SVR

18 november 2019

De Poes Bruin heeft een zilveren 'Certificate of Excellence' gewonnen op de Brussels Beer Challenge, een jaarlijkse internationale bierwedstrijd.

Brouwer Stijn David blijft maar awards verzamelen. Eerder viel de klassieke blonde Poes ook al in de prijzen op het Brugs bierfestival, terwijl de Poes Blond dit jaar ook al goud wegkaapte op twee internationale bierfestivals in Lyon en Frankfurt. Dit keer is de bruine variant van De Poes in de prijzen gevallen in de categorie Strong Dark Ale. Na Brussel, Luik, Leuven, Antwerpen, Brussel, Namen en Mechelen vond dit internationale evenement dit jaar plaats in Mons. Drie dagen lang proefde een panel van negentig internationaal gereputeerde bierkenners 1.650 bieren uit alle hoeken van de wereld. De deelnemende bieren worden onderverdeeld in categorieën en vervolgens gewikt en gewogen. Op het einde van de drie dagen werden de beste bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award.