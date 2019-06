Zevende Spoorzoektocht Sam Vanacker

18 juni 2019

10u28 0

Basisschool Het Spoor stuurt de Tieltenaars opnieuw het pad op met de zevende editie van de Spoorzoektocht. De school stippelde een fotozoektocht uit van ongeveer vier kilometer in het centrum van Tielt, met start en aankomst aan basisschool Het Spoor. Deelnemers hebben de keuze tussen een makkelijke en een moeilijke vragenlijst. Verder is er ook opnieuw een kinderspoorzoektocht voorzien die ongeveer de helft korter is. Er worden mooie prijzen voorzien. Deelnemingsformulieren kosten tien euro en zijn tussen 15 juni en 16 september te krijgen op school, in het stadhuis, bij eet- en praatcafé Gillian’s, Charlie’s, dagbladhandel Iris en stationsshop Leona.