Zevende editie van De Taalsprong succesvol afgesloten Sam Vanacker

27 augustus 2020

10u54 0 Tielt Ook dit jaar organiseerde de stad Tielt in samenwerking met de Tieltse basisscholen de zomerschool De Taalsprong. Ondanks corona werd het zevende seizoen ondertussen succesvol afgesloten.

Het taalkamp zet in op taalwinst voor kinderen die er het meeste nood aan hebben. “Een week vol activiteiten dicht bij de start van het schooljaar vormt een spetterend taalbad waarbij jongere kinderen meer spreekdurf ontwikkelen om in de klas meer aan bod te komen”, zegt coördinator Jan Vandenberghe. “Tegelijk wordt ook nieuwe Nederlandse woordenschat aangeleerd. Dit jaar hadden we 35 inschrijvingen, waarvan 26 leerlingen de hele week deelnamen.”

Een toonmoment zat er door het coronavirus dit jaar niet in, maar de kinderen beleefden een midweek met speelse en ervaringsgerichte activiteiten. Zo ging de groep langs bij de Stedelijke Academies, waren er boerderijspelen in Tannekes Tuin, was er een bosdag en werd er afgesloten met een grootse spelnamiddag.