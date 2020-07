Zeven molenaars slaan handen in elkaar voor eerste regionale molendag Sam Vanacker

08 juli 2020

11u27 2 Tielt Aanstaande zondag kan je liefst zeven molens bezoeken in de wijde Tieltse regio. Het gaat om de Knokmolen en de Hostensmolen in Ruiselede, de Mevrouwmolen in Kanegem, de Poelbergmolen in Tielt, de Artemeersmolen in Poeke, de Goethalsmolen in Wakken en de Rysselendemolen in Ardooie. Opmerkelijk is dat het initiatief van de molenaars zelf komt.

Traditioneel worden er doorheen het jaar verschillende molendagen georganiseerd door overkoepelende molenverenigingen, maar mede door de coronacrisis was er dit voorjaar geen West-Vlaamse Molendag. “We besloten daarom om zelf het initiatief te nemen voor een eerste regionale molendag”, zegt Elke Verstuyft van de Rysselendemolen in Ardooie. “Op zondag 12 juli zetten zeven molens tegelijk de deuren open tussen 10 en 18 uur. Overal wordt er doorlopend een woordje uitleg voorzien voor de bezoekers. Bij ons in Ardooie zijn het restaurant en het terras uiteraard open, maar ook op andere locaties zijn er lokale hapjes en drankjes te verkrijgen. Bovendien hebben we een grote fotozoektocht uitgestippeld waarbij alle zeven de molens aan bod komen. Hoe meer molens je bezoekt, hoe meer kans je maakt om in de prijzen te vallen.”

Bij gunstig weer zullen op alle zeven de locaties de molens draaien. In de Knokmolen in Ruiselede, waar aanpalend B&B ‘t Molenerf gevestigd is, geeft molenbouwer Roland Wieme (79) samen met dochter Susy en kleindochter Zara (11) straks een woordje uitleg. “Ik had het geluk de kneepjes van het vak nog te kunnen leren van de laatste professionele molenbouwers”, vertelt Roland Wieme. “Het is fijn te zien dat de appreciatie voor het molenaarsvak toegenomen is. Ons molenerfgoed verdient die aandacht. Er zijn veel liefhebbers van molens en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar het blijft ook een vak apart. Graan op ambachtelijke wijze malen doen we nog regelmatig in Ruiselede, al hebben we ook het geluk dat er een afzetmarkt is voor het meel. Zo is er een bakker in het dorp die nog af en toe ons meel gebruikt.”

Reserveren voor een bezoek zondag is niet verplicht, maar wel aangewezen aangezien het aantal bezoekers beperkt gehouden moet worden omwille van de coronamaatregelen. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van de Regionale Molendag.