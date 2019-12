Zeven bestuurders blazen positief tijdens grootschalige verkeersactie Alexander Haezebrouck

01 december 2019

13u03 0 Tielt De politie van de zones Regio Tielt en het Houtsche hebben zaterdagavond samen met de Federale politie een grootschalige verkeersactie gehouden voor de Winter BOB-campagne. Ze controleerden van 15 uur tot 23 uur op verschillende locaties. Zeven bestuurders waren onder invloed van alcohol.

De politie controleerde in totaal 235 bestuurders in beide zones. Zeven daarvan legden een positieve ademtest af. “Hun rijbewijs werd telkens voor drie of zes uur ingetrokken”, zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. “Eén bestuurder reed met een voorlopig rijbewijs en voldeed niet aan de voorwaarden, hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven voor vijftien dagen.” Een andere bestuurder was in het bezit van drugs en legde ook een positieve speekseltest af. Ook die bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. De politie schreef ook nog acht onmiddellijke inningen uit en stelde 14 processen verbaal van waarschuwing op. Tijdens de controleactie werd ook één verboden wapen aangetroffen, dat werd meteen in beslag genomen. De politie controleerde onder andere in de Tieltstraat in Pittem, in de Ooststraat in Ardooie, op de Autobaan in Loppem en in de Albrecht Rodenbachstraat in Oostkamp.