Zestigjarigen blazen verzamelen SVR

10 februari 2020

16u46 6 Tielt Zeven ondernemende Tieltenaars organiseren in 2020 een grote reünie voor iedereen die in Tielt woont of er in de lagere school heeft gezeten en dit jaar de kaap van zestig rondt. Het feest is pas in november, maar het organiserende comité lanceert nu al een oproep.

“Het is geleden van toen we veertig werden in 2000 dat we nog eens met leeftijdsgenoten uit Tielt samenkwamen”, zegt Boudewijn Baertsoen van het organiserende comité. “De kaap van zestig jaar bereiken is voor iedereen een belangrijke mijlpaal. Met enkele ouwe getrouwen en enkele nieuwe vrienden hebben we het initiatief genomen om in 2020 opnieuw een stevig feestje te bouwen en herinneringen op te halen. Dat feest vindt plaats op zaterdag 28 november 2020 in feestzaal El Parador en ook de partners zijn hiervoor uitgenodigd.”

Het comité zorgt voor een uitgebreid etentje, gevolgd door een avondfeest met dj, aangevuld met een foto en een herinneringsboekje, voor 75 euro per persoon. Inschrijven kan nu al via mail naar 60jarigentielt2020@gmail.com. Deelnemers reserveren best op naam van de zestigjarige en dienen ook te vermelden of ze in (groot-)Tielt wonen en of ze er in de lagere school hebben gezeten.