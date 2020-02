Zeshonderd judoka’s strijden in De Ponte voor de titel van Vlaams jeugdkampioen Sam Vanacker

03 februari 2020

15u08 0 Tielt De Tieltse judoclub ontvangt op zaterdag 8 en zondag 9 februari zeshonderd judoka’s uit alle Vlaamse provincies voor de U15, U18 en U21 kampioenschappen. Het gaat om een van de grootste evenementen van het judoseizoen en het is voorlopig de laatste keer dat dit kampioenschap in de sporthal van Tielt plaatsvindt.

Alleen wie een podiumplaats behaalde op de provinciale kampioenschappen mag deelnemen. Vanuit West-Vlaanderen gaat het om 120 judoka’s over alle gewichtsklassen heen. Zaterdagvoormiddag komen de U18 jongens in actie, gevolgd door de meisjes op de middag. Vanaf 15 uur zijn de U21 jongens aan de beurt. Op zondag starten de U15 jongens om 9.30 uur, gevolgd door de meisjes van de U15 om 12 uur. Vanaf 15 uur is het de beurt aan de U21 meisjes. Wie een medaille weet te behalen, plaatst zich ook voor het Belgisch kampioenschap. Supporters zijn welkom.

Het is de achtste en voorlopig laatste keer dat dit kampioenschap in Tielt beslecht wordt, al ligt nu al vast dat in 2022 en 2023 de Belgische kampioenschappen naar Tielt komen.