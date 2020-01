Zesde landelijke wandeltocht bij kaarslicht Sam Vanacker

14 januari 2020

10u03 5 Tielt De Landelijke Gilde en de KVLV van Tielt organiseren op zaterdag 22 februari voor de zesde keer hun tweejaarlijkse Verlichte Landelijke Hoevewandeltocht. Duizend theelichtjes langs het parcours staan garant voor een sfeervolle wandeling.

De tocht voert over een afstand van zes kilometer langs landelijke wegen in Schuiferskapelle. Onderweg zijn er drie haltes, waar telkens een hapje en een drankje wordt aangeboden. “Aangezien we samen afsluiten met stoofvlees en frietjes in Club 77 is het aantal deelnemers beperkt tot 450. Telkens is de wandeling volzet, dus snel inschrijven is de boodschap”, zegt Lieven Coghe van de organiserende werkgroep. “Opnieuw hebben we een mooie route uitgestippeld die toegankelijk is voor jong en oud. Om de vijf meter staan er theelichtjes, al zetten we ze vanzelfsprekend wat dichter bij elkaar op donkere plaatsen. Daar kruipt wat werk in, maar het resultaat is fantastisch.”

Starten kan vanaf 19 uur aan Club 77 in de Henri D’Hontstraat. Volwassenen betalen vijftien euro, voor kinderen tot 12 jaar is het zeven euro, een maaltijd inbegrepen. Een kaartje reserveren kan tot en met zondag 16 februari bij Danny Vergote via vergotedanny@telenet.be of op 0478/82.00.06 (na 19 uur), bij Catharina Christiaens via boone-christiaens@hotmail.com of op 0474/32.24.91 (na 19 uur) of bij de bestuursleden.