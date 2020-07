Zes twintigers fietsen Belgische landsgrens af: “Vlaanderen gaat vlot, maar in Wallonië wegen de hoogtemeters toch door” Sam Vanacker

16 juli 2020

15u49 2 Tielt Zes bevriende twintigers uit Ingelmunster, Meulebeke, Pittem en Kanegem rijden op dit moment een ‘Ronde van België’. Letterlijk, want ze fietsen de volledige landsgrens af, goed voor elf dagen op de fiets. Het idee voor het huzarenstukje ontstond begin april. “We hadden allemaal verlof gepland voor de Tour en wilden iets leuks te doen, in de veronderstelling dat de landsgrenzen dicht zouden zijn.”

Karel Vandewiele uit Ingelmunster, Maxime Vanooteghem uit Meulebeke, Michiel Van Staen uit Marialoop, Liam Tavernier uit Kanegem en Victor Mouton en Lowie Defour uit Pittem vertrokken op de Vlaamse feestdag in Gent en zitten op dit moment in het Waalse Bouillon. Als alles goed gaat, fietsen ze op de nationale feestdag Gent terug binnen met 1.304 kilometer op de teller. “Het plan ontstond in volle lockdown. We wilden eigenlijk samen de Tour achterna fietsen en enkele etappes mee pikken in Frankrijk. We hadden allemaal verlof gepland in dezelfde periode, dus toen de Tour afgelast werd, viel onze fietsvakantie in het water”, legt Liam uit. “Toen zaten we toch even met de handen in het haar, maar we wilden sowieso iets doen als alternatief.”

“Begin april, in volle lockdown, kwam Maxime plots met het idee om onze grenzen op te zoeken. Letterlijk. Regelmatig kwamen ultralopers en ultrafietsers in de media en in dezelfde traditie besloten we de Belgische grens af te fietsen in de veronderstelling dat de landsgrenzen vermoedelijk nog even dicht zouden blijven. Een uitdaging die we met veel enthousiasme aangingen. We stippelden een route uit langs de volledige omtrek van ons land en telkens laten we de grens links van ons liggen.”

Goed bed ’s avonds

De zes fietsen tussen 100 en 150 kilometer per dag. “In Vlaanderen haal je dat makkelijk, maar in Wallonië wegen de hoogtemeters toch door. Voortdurend gaat het op en neer. We zijn redelijk geoefende fietsers, maar ’s avonds voel je je kuiten wel. Al zorgen we wel dat we ’s avonds een degelijk bed hebben. We slapen in B&B’s en hotels en wat luxe mag af en toe wel eens. Zo zijn we gisteren bijzonder uitgebreid gaan eten. Maar tegelijk zijn we niet vies van wat avontuur ook. We zijn halfweg en nu al zijn we tevreden over het traject dat we hebben afgelegd. Ook het weer onderweg valt voorlopig best mee.”