Zaterdag afscheid van plots gestorven mountainbiker (51) VHS

28 oktober 2019

18u41 0 Tielt In de Sint-Pieterskerk van Tielt wordt komende zaterdag, 2 november, om 11 uur afscheid genomen van Stefaan Bauwens. De 51-jarige Tieltenaar stierf vrijdagavond onverwacht, toen hij in Pittem met zijn mountainbike deelnam aan een avondrit.

Stefaan Bauwens had nog maar een kilometer of zes gereden toen hij vlakbij de kliniek Sint-Jozef in Pittem onwel werd. Hij stopte, nam zijn telefoon en belde naar zijn echtgenote. Daarop zakte de Tieltenaar in elkaar. Andere mountainbikers vonden hem en sloegen alarm. De 51-jarige man werd gereanimeerd maar stierf ter plaatse. Stefaan Bauwens, die aangesloten is bij fietsclub Bicro in Tielt, was gehuwd met Lieve Van Putten. Hij laat ook een 17-jarige dochter achter.