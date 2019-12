Zanglust brengt nieuwjaarsconcert met solisten uit eigen rangen SVR

26 december 2019

14u07 0 Tielt Koninklijk koor en orkest Zanglust brengt op zaterdag 4 en zondag 5 januari hun tweejaarlijkse n ieuwjaarsconcert in het Gildhof. Talent uit eigen rangen treedt er voor het voetlicht.

Het nieuwjaarsconcert wordt een muzikale ontdekkingsreis, waarbij verschillende continenten worden aangedaan. Zo wordt er geopend met Beethoven, maar ook de oceaan wordt overgestoken tot in de Far West met de muziek van The Magnificent Seven en van Pocahontas. Ook het Canadese circus wordt bezocht met ‘Send in the Clowns’, waarna er richting Midden-Oosten gegaan wordt met ‘De kalief van Bagdad’. Zanglust wenst zijn publiek voor 2020 een jaar vol geluk, harmonie en rust. Die wensen worden kracht bijgezet met ‘The Sound of Silence’, ‘From me to You’ en ‘Easy Like Sunday Morning’.

Enkele solisten uit eigen rangen treden voor het voetlicht. Zo is er fagottist Milan Lefranc, maar ook Lotte Byttebier, Friedel Declercq en Stephen Debrabandere verzorgen een gastoptreden. De presentatie is in handen van Sigrid Balduck en Geert Vermeersch. Koor en orkest staan onder leiding van Bart Snauwaert en Leen Van Hee.

Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij alle leden, op 051/40.26.59 of kaarten@zanglust.be. Aan de deur betaal je 14 euro. Kinderen onder de twaalf betalen 5 euro. Het concert op zaterdag start om 20 uur, dat op zondag om 16 uur.