WVI start verkoop nieuwe woonproject in Kasteelstraat Sam Vanacker

08 juli 2020

09u51 0 Tielt Dinsdag is de verkoop gestart van een nieuw woonproject langs de Kasteelstraat in Tielt. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de stad realiseren er tien bouwkavels voor open of halfopen bebouwing. Inwoners van Tielt die nog geen eigen woning hebben en mensen die in de stad werken krijgen voorrang.

De grootte van de kavels varieert tussen 368 en 499 vierkante meter. Er zijn vier loten bestemd voor open bebouwing en zes loten voor halfopen bebouwing. Die laatste worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen. Kopers kunnen gebruik maken van een architect of aannemer naar keuze, al werden de kleurpaletten voor de gevel-en dakmaterialen op voorhand vastgelegd. Het startschot van de verkoop werd dinsdagavond gegeven met een info-avond in de Europahal voor een vijftiental geïnteresseerde kandidaat-kopers. Bouwen kan in principe al vanaf volgend voorjaar.

In een latere fase ontwikkelt de WVI achter de kavels het bedrijventerrein Huffeseele op een gebied van 11 hectare. Tussen de strook woningen en het bedrijventerrein wordt een brede groene buffer aangelegd, waarbij er ook een natuurlijke buffergracht hoort om regenwater op te vangen. Aansluitend aan de nieuwe verkaveling zal de Tieltse Bouwmaatschappij ook nog een zestal sociale woningen realiseren.

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst.