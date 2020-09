WTC Tielt Sportief spreidt populaire mountainbiketocht over twee weken Sam Vanacker

28 september 2020

17u16 0 Tielt WTC Tielt Sportief gooit het door corona over een andere boeg voor hun jaarlijkse VDK-veldtoertocht. De populaire mountainbiketocht, die vorig jaar in november nog 1.446 deelnemers lokte, zal over twee weken gespreid worden zodat er niet te veel deelnemers tegelijk op het traject fietsen.

De route van de tocht kan straks op een moment naar keuze afgelegd worden tussen maandag 12 oktober en zaterdag 31 oktober. Vooraf inschrijven en een datum en afstand kiezen is wel verplicht. “Deelnemers kunnen aangeven of ze in de voor-of namiddag willen fietsen en hebben de keuze tussen 27, 40 of 54 kilometer”, legt Thijs Goemaere van WTC Tielt Sportief uit. “Wie inschrijft krijgt per mail een ticket, dat druk je af en neem je mee op de aangeduide dag naar de Sportdienst in sporthal de Ponte in Tielt. In ruil voor dat ticket ontvang je dan een pakket met wat bevoorrading voor onderweg. Daarna kan je van start.”

Signalisatie dagelijks controleren

“Dagelijks gaan we met WTC Tielt Sportief het parcours keuren om problemen met de signalisatie tijdig te kunnen opsporen en, indien nodig, op te lossen. Het wordt anders dan anders dit jaar, maar we zijn vooral blij dat we überhaupt iets kunnen organiseren en dat we daarbij ook de steun van de sportdienst van Tielt krijgen.”

Wie aangesloten is bij VBR/VWB/Cycling Vlaanderen betaalt 3 euro, wie niet aangesloten is betaalt 2 euro extra voor de dagverzekering. Inschrijven kan via www.tieltsportief.be.