WTC Tielt Sportief maakt zich op voor nieuw seizoen Sam Vanacker

26 februari 2020

16u36 0 Tielt Op zondag 1 maart trekt wielerclub WTC Tielt Sportief het nieuwe seizoen op gang. Om klokslag 9 uur wordt verzameld aan recreatiedomein de Watewy voor de eerste zondagse rit van het seizoen. Nog op het programma in maart staat de semiklassieker Tielt-Breskens-Tielt.

Naar jaarlijkse gewoonte pakt WTC Tielt Sportief uit met een goed gevuld jaarprogramma. “Geen Fiets Wijs! Klassieker dit keer, maar met Tielt – Breskens – Tielt presenteren we op zaterdag 21 maart onze semiklassieker, populair bij vele fietsers. Ons basiskamp blijft net als vorig jaar de Watewy”, zegt secretaris Piet Dejonghe. “Nu alleen nog hopen op wat beter weer. Vanaf april wordt behalve op zondagochtend ook op donderdag uitgereden. Daarnaast zijn er ook opnieuw enkele zaterdagse avonturen, al dan niet in samenwerking met de collega’s van de Bicro’s en van Gerowi Pittem. Met het Pinksterweekend trekken we er bovendien op uit voor een fietsdriedaagse in de omgeving van Maastricht en in september is er de expeditie Boulogne-sur-Mer, waarbij we heen rijden de fiets en terug keren met de bus.”

