Wouters Kwaliteitsvis wordt dubbel zo groot Sam Vanacker

07 november 2019

14u55 2 Tielt Wouters Kwaliteitsvis gaat bijna verdubbelen in oppervlakte. De vishandel op de markt van Tielt gaat namelijk zowel café Ter Halle als het naastgelegen reisbureau inpalmen. Zaakvoerder Pieter Baesen wil het aanbod grondig uitbreiden en wil uitpakken met een nieuw concept. Wat dat precies inhoudt, houdt hij nog even geheim.

Kort nadat bekend raakte dat café Ter Halle er in juli 2020 mee zou ophouden, bleek dat de naastgelegen vishandel van de familie Baesen plannen had met het gebouw. Op zowat hetzelfde moment ging Thomas Cook failliet, waardoor het pand van het reisbureau links van de viswinkel, dat al eigendom was van de familie, ook vrij kwam. “Zo kunnen we straks aan weerszijden uitbreiden”, zegt Pieter. “Daarmee verdubbelt Wouters Kwaliteitsvis in oppervlakte. Er komt een ander concept en we willen ons aanbod stevig uitbreiden. Het zicht op de markt zal dus wel wat veranderen. Een architect is op dit moment de plannen al aan het uittekenen.”

Positieve reactie s

“Wat het concept zal inhouden, kan ik nog niet zeggen, maar het gerucht dat we hier een visrestaurant zouden openen, klopt alvast niet. We zijn nog volop aan het nadenken over de invulling. Na Nieuwjaar komen we naar buiten met meer nieuws. Of de klanten nieuwsgierig zijn? Natuurlijk, al krijgen we uitsluitend positieve reacties en dat doet wel deugd. We doen dit per slot van rekening ook voor de klanten en voor de Tieltenaars.”