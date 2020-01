Wouter Beke feliciteert Sint-Andriesziekenhuis met gouden griepvaccinatiecertificaat Sam Vanacker

15 januari 2020

10u09 0 Tielt Voor het tweede jaar op rij heeft het Sint-Andriesziekenhuis een gouden griepvaccinatiecertificaat gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit keer lag de vaccinatiegraad bij de werknemers op 82 procent, een van de hoogste scores in heel Vlaanderen. Die straffe prestatie leverde het ziekenhuis zelfs felicitaties op van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

De Vlaamse overheid reikt sinds vorig jaar certificaten uit aan ziekenhuizen waarbij minstens zeventig procent van het personeel zich laat vaccineren tegen griep. Voor een gouden certificaat moet de grens van de tachtig procent gehaald worden. Nadat het Sint-Andriesziekenhuis in 2018 als een van de weinige ziekenhuizen in Vlaanderen die gouden grens haalde, werd ook in 2019 sterk ingezet op educatie en sensibilisering, onder meer met een ludiek filmpje. Met resultaat, want 82 procent van de werknemers liet zich vaccineren tegen griep. Voor de artsen en verpleegkundigen samen lag dat cijfer zelfs op 90 procent.

Dat succes ging niet onopgemerkt voorbij. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke feliciteerde het ziekenhuis met een persoonlijke videoboodschap waarin hij de gevaccineerde medewerkers bedankt en zij die zich niet lieten inenten motiveert om dat volgend jaar zeker wel te doen. “De erkenning die we krijgen van minister Beke is een eervolle beloning en we zijn fier dat we met ons team dergelijke resultaten bereiken”, aldus verpleegkundig directeur Matthijs Samyn. “De voorbije vijf jaar is het aantal gevaccineerden maar liefst verdubbeld en daar zijn we heel blij mee. Per slot van rekening beschermen onze artsen en medewerkers daarmee niet alleen zichzelf, maar ook de patiënten, hun familieleden en hun collega’s.”