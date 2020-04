Woon-en zorgcentrum Deken Darras introduceert bezoekbox Sam Vanacker

03 april 2020

16u55 4 Tielt Vanaf volgende week neemt woon-en zorgcentrum Deken Darras in Tielt een bezoekbox in gebruik. Dat is een apart plekje waar bewoners veilig achter glas kunnen communiceren met hun familie.

“Aan beide nooduitgangen, zowel links als rechts van het gebouw, hebben we voortaan een afgeschermde tafel waar bezoekers en bewoners elkaar veilig kunnen ontmoeten. Bezoekers blijven aan de buitenkant van het gebouw, bewoners nemen plaats achter het scherm net voor de uitgang”, legt directrice Hilde Van Maele uit. “Je kunt elkaar er zien, het is veilig en je kunt elkaar ook prima verstaan. De bezoekbox werd vandaag een eerste keer getest en goed bevonden.”

Op afspraak

Vanaf volgende week kunnen er afspraken gemaakt worden voor de box. “We zouden het liefst beginnen met de bewoners van de bovenverdiepingen, want zij hebben sowieso geen ramen waardoor ze hun familie kunnen zien. Wel vragen we dat er niet meer dan twee familieleden uit hetzelfde gezin tegelijkertijd komen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de hele familie hier tegelijk komt opdagen. Ook voor de bezoekers blijven immers de coronamaatregelen van toepassing.“

Hilde geeft ook nog mee dat de nooduitgangen op zich wel hun functie behouden en dat de tafel dus na elk gesprek weer netjes opgeruimd wordt.