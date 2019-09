Woning doorzocht op Dierdonk VHS

10 september 2019

Op de wijk Dierdonk in Tielt werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een woning. Dat gebeurde rond half drie in de Zwartegevelstraat. De daders vernielden de ruit van de voordeur om binnen te geraken. De woning werd doorzocht maar het is nog niet duidelijk wat er precies werd gestolen. De politie is een onderzoek gestart.