Witte woede aan Sint-Andriesziekenhuis: “Solidariteit met de zorgsector is mooi, maar daar kopen we geen brood mee” Sam Vanacker

18 juni 2020

12u09 0

Tielt Het personeel van de zorginstelling wzc Samen en van het Sint-Andriesziekenhuis is donderdagochtend massaal buiten gekomen om een beter statuut en hoger loon te eisen voor de zorg. Met honderden witte lakens werd een enorme menselijke ketting gemaakt aan de voorkant van het Tieltse ziekenhuis.

Een grote betoging in Brussel zat er door de coronamaatregelen niet in, dus kwam vakbondsorganisatie ACV creatief uit de hoek met korte ‘coronaproof’ actiemomenten overal in Vlaanderen. Bij ons was dat onder andere het geval in Tielt. Ongeveer tweehonderd personeelsleden verzamelden om 10.30 uur op de parking van woon-en zorgcentrum Samen, waarna er witte lakens uitgedeeld werden en met een lange menselijke ketting tot aan de ingang van het naastgelegen ziekenhuis werd gestapt. De actie verliep rustig.

“Dat zo veel mensen de voorbije maanden witte lakens uit hun ramen hingen als teken van steun voor de zorg was hartverwarmend, maar daarmee kan je geen brood kopen”, zegt Vera Verheye van ACV Puls. Ze werkt als logistiek verantwoordelijke in wzc Samen. “We besloten daarom om ook bij deze korte actie witte lakens te gebruiken, ook al omdat we op die manier makkelijker anderhalve meter afstand kunnen houden. We hopen op deze manier een duidelijk signaal te geven aan de hogere overheid dat enkele fundamentele problemen aangepakt moeten worden. Er moeten structurele oplossingen komen. We eisen meer loon, een volwaardige eindejaarspremie, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk en meer personeel op de vloer.”