Winkeldief gebruikt geweld om te ontkomen maar wordt toch gevat VHS

06 augustus 2019

19u20 0 Tielt Een Georgiër van 27 moet woensdag voor de onderzoeksrechter in Brugge verschijnen omwille van een winkeldiefstal in Tielt. De man probeerde te vluchten toen hij betrapt werd, maar kon toch gevat worden.

De feiten deden zich maandagnamiddag voor in de Kruidvatwinkel langs de Kortrijkstraat in Tielt. De dader werd gesnapt toen hij voor 27 euro aan goederen stal. Toen hij de ernst van de situatie besefte, gebruikte hij licht geweld om te kunnen vluchten. Maar dat was zonder de politie gerekend die de man toch snel kon inrekenen. Bij een controle in zijn voertuig vonden de agenten gestolen cosmeticaproducten voor een waarde van ongeveer 300 euro. De man was dus niet aan zijn proefstuk toe. De onderzoeksrechter in Brugge zal beslissen of de winkeldief wordt aangehouden of niet.