Winkeldief die mondmasker weigerde te dragen riskeert achttien maanden cel Siebe De Voogt

08 oktober 2020

17u39 0 Tielt Een 39-jarige man riskeert achttien maanden cel voor vijf winkeldiefstallen in Tielt. A.D. werd betrapt, omdat hij weigerde een mondmasker te dragen in de winkels.

De man werd op 15 juli betrapt in de Colruyt langs de Deken Darraslaan. Hij had er twee pakjes tabak gestolen. In het Kruidvat in de Kortrijksestraat ging hij daarna aan de haal met een flesje parfum. In beide winkels weigerde de man een mondmasker te dragen. De politie werd ter plaatse geroepen en trof bij A.D. de gestolen spullen aan.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de dertiger dezelfde dag ook toesloeg in de Hema. Twee dagen eerder had hij ook al eens gestolen in het Kruidvat. Volgens het parket liep A.D. in het verleden al twaalf veroordelingen op voor onder meer diefstallen, drugsfeiten en verboden wapens. “Hij pleegde de nieuwe diefstallen naar eigen zeggen uit frustratie”, stelde de procureur. “Hij stond onder voorwaarden, maar respecteerde die dus niet. Ik vorder achttien maanden cel.” De advocaat van A.D. vroeg de rechter om mildheid. “Mijn cliënt heeft in de gevangenis alles op een rijtje kunnen zetten en is bereid om zich weer te laten begeleiden”, pleitte hij. Vonnis op 12 november.