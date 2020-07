Winkeldief die mondmasker weigerde te dragen blijft in de cel Siebe De Voogt

22 juli 2020

17u24 0 Tielt Een 39-jarige Gentenaar blijft een maand langer in de cel voor twee winkeldiefstallen in Tielt. Dat heeft de Brugse raadkamer woensdagmiddag beslist. De man werd betrapt toen hij weigerde om een mondmasker te dragen.

De Gentenaar sloeg vorige week woensdag een eerste keer toe in de Colruyt langs de Deken Darraslaan. Hij maakte er twee pakjes tabak buit. In het Kruidvat aan de Kortrijksestraat stal hij kort daarna een flesje parfum. De dertiger weigerde in beide winkels een mondmasker te dragen, waardoor de politie ter plaatse kwam. De agenten troffen bij nadere controle de gestolen spullen aan.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de man nog gelinkt kan worden aan drie andere diefstallen in Tielt. Op het moment van de feiten stond hij nog onder voorwaarden na een eerdere veroordeling.