Winkeldief betrapt omdat hij weigerde een mondmasker te dragen VHS

16 juli 2020

17u47 0 Tielt Een 39-jarige Gentenaar is woensdag opgepakt voor twee winkeldiefstallen in Tielt. Hij werd eigenlijk betrapt omdat hij weigerde een mondmasker te dragen in de winkels.

De Gentenaar had eerst in de Colruyt in de Deken Darraslaan twee pakjes tabak gestolen. In het Kruidvat in de Kortrijksestraat ging hij daarna aan de haal met een flesje parfum. In beide winkels weigerde de man een mondmasker te dragen. De politie werd erbij gehaald, waarna de gestolen spullen werden aangetroffen.

Verder onderzoek moet nu uitwijzen of hij ook in aanmerking komt voor drie gelijkaardige winkeldiefstallen in Tielt, bij Hema en Kruidvat. De man stond nog onder voorwaarden na een eerdere veroordeling en riskeert nu een effectieve gevangenisstraf.