Wielericonen eren Briek Schotte Sam Vanacker

09 september 2019

13u18 0

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van wijlen Briek Schotte stond zijn geboortedorp Kanegem het voorbije weekend volledig in zijn teken. Er liepen twee tentoonstellingen in de kerk en in het voormalige gemeentehuis, bij pastorie Caeneghem werd gezorgd voor een pop-up koerscafé en aan het standbeeld van Briek was er een officieel huldemoment. Om hun illustere voorganger te eren kwamen zaterdag zelfs enkele Vlaamse wielericonen afgezakt naar Kanegem. Met name Johan Museeuw, Peter Farazijn, Eric Leman, Andrea Tafi en Patrick Deneut tekenden present.