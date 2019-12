Werkstraf voor dronken mannen die BMW stalen maar amper 100 meter verder al crashten tegen gevel Siebe De Voogt

06 december 2019

14u00 0 Tielt Twee mannen uit Tielt moeten een werkstraf van 60 uren uitvoeren voor een bizarre autodiefstal vorig jaar. Het duo stal een BMW met een motor van 370 pk, maar belandden 100 meter verder tegen de gevel van een woning. Ze riskeerden celstraffen tot 9 maanden.

De feiten speelden zich op 24 februari af in Tielt. B.V. (36) en N.W. (36) gingen die avond stappen. Na flink wat whisky en bier te hebben gedronken, hadden de geboren Tieltenaars nog een hongertje. Ze bezochten een pitazaak en zagen verderop plots een BMW staan. De wagen was niet afgesloten, waarop W. volgens het parket achter het stuur plaatsnam. B.V. ging op de passagierszetel zetten. Met de startknop slaagden de mannen erin om de wagen met een motor van 370 pk aan de praat te krijgen. Ze scheurden weg, maar amper 100 meter verderop liep het al mis. W. verloor de controle over het stuur en kwam met de BMW tot stilstand tegen de gevel van een woning. Samen met zijn kameraad nam hij de benen, maar uiteindelijk kon de politie beiden inrekenen bij hen thuis. De mannen waren naar eigen zeggen serieus dronken en vroegen de rechter met succes om een werkstraf te mogen uitvoeren. De BMW was na hun kort uitstapje perte totale.