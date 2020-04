Werken op til in de Kortrijkstraat Sam Vanacker

18 april 2020

15u25 3 Tielt Vanaf woensdag 22 april wordt er gewerkt in de Kortrijkstraat. Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn tot 1 mei.

Plaatselijk zal het wegdek hersteld worden in drie verschillende zones. Die zones zijn afgesloten voor het verkeer en er geldt een parkeerverbod. Wandelaars kunnen er wel nog het voetpad gebruiken. Omleiding is voorzien via kruispunt ‘De Vierhoek’, de Conventieweg, de Hulststraat, het Rameplein en de Nieuwstraat richting Markt. De betrokken bewoners en handelaars krijgen via de aannemer nog info omtrent de bereikbaarheid van de panden.

Onderstaand plannetje geeft aan waar er wordt gewerkt.