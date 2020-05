Werkbank gestolen uit garage Alexander Haezebrouck

24 mei 2020

17u23 0

In de Schependomstraat in Tielt zijn dieven er vandoor gegaan met een werkbank uit een garage. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 5.45 uur. De daders slaagden erin om de garage binnen te dringen en er met de werkbank vandoor te gaan. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.