Wereldwinkels delen gratis chocoladerepen uit Sam Vanacker

08 oktober 2019

14u05 0 Tielt Wie zaterdag met een lege chocoladeverpakking van gelijk welk merk de Wereldwinkel binnenstapt, gaat weer naar buiten met een nieuwe Oxfam-chocoladereep. Met de actie willen de Wereldwinkels de problemen in de cacaosector aankaarten.

Op zaterdag 12 oktober is het Wereldwinkeldag, de traditionele afsluiter van de Week van de Fair Trade. Waar vorig jaar nog lege potten choco omgeruild konden worden voor volle, organiseren de wereldwinkels dit keer een gelijkaardige ruilactie met gratis ‘Bite To Fight’-chocoladetabletten van 200 gram. Oxfam wil met de actie aandacht vragen voor eerlijke handel in de chocolade-industrie. Heel wat cacaoboeren leven namelijk in armoede. Ze verdienen maar een derde van wat nodig is voor een leefbaar inkomen. In totaal zullen 22.500 chocoladerepen uitgedeeld worden.

De Wereldwinkels van Tielt en Lichtervelde doen mee aan actie. In de Wereldwinkel in Tielt kun je zaterdag een chocoladeverpakking komen omruilen tussen 9 en 18 uur, in Lichtervelde kun je terecht tussen 9 en 12 uur en 14 en 17 uur.