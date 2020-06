Wereldwinkel stopt met boekenverkoop Sam Vanacker

02 juni 2020

11u19 0 Tielt De Oxfam Wereldwinkel in Tielt stopt met de verkoop van boeken. Vanaf deze maand worden alle boeken die nog op voorraad zijn aan minstens de helft van de prijs verkocht.

Wie tijdens de lockdown helemaal door z’n voorraad leesvoer is gekomen, kan in de Wereldwinkel in de Bruggestraat 17 nieuwe boeken inslaan tegen fikse kortingen. “In tegenstelling tot de meeste wereldwinkels hebben we een heel ruim aanbod aan boeken voor zowel kinderen als volwassenen”, zegt medewerkster Trui De Clerck. “Een teruglopende boekenverkoop leidde echter tot de beslissing – met pijn in het hart- om deze activiteit stop te zetten. Op die manier kan ook een broodnodige ruimtewinst geboekt worden. De voorbije weken werd al een korting gegeven op een aantal boeken, maar vanaf juni bieden we de hele voorraad aan tegen minstens de helft van de prijs. Wie een boekenkaart heeft van de Wereldwinkel kan op een extra korting rekenen.”

Een tweede grote verandering in de Wereldwinkel is dat Mark De Keyser na 40 jaar met pensioen gaat. “Hij was destijds de bezieler van de boekenverkoop en in de loop der jaren heeft hij veel mensen op het juiste pad gezet in de zoektocht naar een boek”, geeft Trui nog mee. “Wie nog een laatste keer van zijn goede raad gebruik wil maken, kan hem in juni nog treffen in de winkel. Vanaf juli trekt hij de deur definitief achter zich dicht.”