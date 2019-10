Wekelijkse boerenmarkt blijft aan belastinggebouw Sam Vanacker

03 oktober 2019

17u06 4 Tielt De wekelijkse boerenmarkt zal voortaan elke zaterdag aan het belastinggebouw in de Tramstraat plaatsvinden. Tot drie maanden geleden stond de boerenmarkt nog op de markt van Tielt, maar door omstandigheden moesten de marktkramers verhuizen naar hun oude locatie op de parking van het belastinggebouw in de Tramstraat. En daar blijven ze ook.

Wat oorspronkelijk een tijdelijke verhuis moest worden, werd door verschillende marktkramers aangegrepen om de discussie over de meest geschikte locatie voor de boerenmarkt te heropenen. Vroeger stond de markt ook al aan het belastinggebouw, maar door werken en om de zichtbaarheid te verhogen, werd vier jaar geleden voor de omgeving van de Halletoren gekozen. Horecazaken op de markt verwelkomden de markt, maar veel marktkramers bleven de ruime parking van het belastinggebouw missen.

Voor- en nadelen

Aan het stadsbestuur om de knopen door te hakken. “Alle voor- en nadelen hebben we zorgvuldig afgewogen”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “Even hebben we aan het Alexianenplein gedacht, maar de parkeermogelijkheden voor de kramen zijn daar beperkt. Anderzijds kwam ook het stukje van de Tramstraat dat tegen de markt ligt in het vizier, maar dan moeten de bewoners hun wagens verplaatsen. Ten slotte hebben we ook rekening gehouden met de cijfers (het stadsbestuur voerde vorige maand een enquete bij de klanten van de boerenmarkt waaruit bleek dat 65 procent liever aan het belastinggebouw bleef, nvdr).”

Een bittere pil voor de horeca op de markt, al zegt de schepen dat er op dat vlak maatregelen komen. “We hebben afgesproken dat we een of twee gezamenlijke acties per jaar zullen organiseren. De concrete uitwerking daarvan is nog niet rond, maar bedoeling is de klanten van de boerenmarkt naar het centrum te laten doorstromen.”

Voorzitter van de Boerenmarkt Ivan d’Halluin, die vragende partij was om terug permanent aan het belastinggebouw te staan, is in elk geval tevreden met de beslissing. “De parking van het belastinggebouw is en blijft de meest praktische plek. Nu gaan we ons er op concentreren om op die locatie terug een mooie traditie op te bouwen, zoals we vroeger al hadden op die plaats.”