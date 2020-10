Weinig begrip bij cafébazen in Tielt en Lichtervelde voor strengere maatregelen: “Als het zo verder gaat dan stel ik voor dat mensen voortaan na het ontbijt op café gaan” Sam Vanacker

07 oktober 2020

17u26 0 Tielt De strengere coronamaatregelen komen hard aan voor de cafés in onze regio. Vooral het vervroegen van het sluitingsuur is voor veel cafébazen een regelrechte ramp, terwijl eetcafés in de regio dan weer voor heel moeilijke keuzes staan. “Een domme regel. De restaurants gaan de klanten niet meer buiten krijgen voor 1 uur”

“’t Pompierke is een nachtcafé en om 1 uur sluiten was eigenlijk al een ramp”, zegt Johan Baele van ‘t Pompierke in Tielt. “Als de meeste cafés al dicht zijn, kon je hier meestal wel nog terecht. Ons terras was deze zomer een groot succes. ‘s Avonds om 1 uur moest ik op warme dagen bijna vijftig man op straat zetten. Dat doet pijn, maar er was begrip. En de klanten vonden de laatste paar weken van het terras vlot hun weg naar binnen. Ik had goede hoop voor het najaar. Tot gisteren. We gaan de focus wat meer op de namiddagen en de vooravonden moeten proberen te leggen. Maar eenvoudig wordt dat niet. Met het oog op de winter ga ik zeer waarschijnlijk het terras van het café overkappen.” Ook Dieter Janssens van De Kiste windt er geen doekjes om “De mensen komen terug van vakantie met corona en men steekt de stijgende cijfers nu op de cafés”, zucht hij. “Dat het op restaurants wel nog tot 1 uur mag begrijp ik niet. Wij doen ook ons best. Normaal zijn we met De Kiste open vanaf 9 uur ‘s morgens, maar wellicht vervroegen we dat naar 8 uur. We moeten iets doen.”

We hebben een btw-kassa en zijn aangesloten bij het FAVV, maar we hebben beslist ons niet als restaurant te profileren. Om 23 uur sluiten we. Henk Boucquez

Btw-kassa

Henk Boucquez van Eetcafé Wolf in Lichtervelde stond voor een moeilijke keuze. “Strikt genomen hebben we alles in huis om als restaurant te kunnen werken en tot 1 uur open te blijven”, zegt Henk, die zich informeerde bij Horeca Vlaanderen. “We hebben een btw-kassa en zijn aangesloten bij het FAVV, maar we hebben beslist ons niet als restaurant te profileren. We zijn altijd een café geweest waar je iets kunt drinken en dat gaan we blijven ook. Als we restaurant zouden spelen dan moeten we de klanten verplicht laten reserveren en moeten we iedereen die louter iets wil komen drinken de deur wijzen. Dat is niet haalbaar, dus om 23 uur sluiten we. Maar het is een heel domme regel. De restaurants gaan nu de klanten niet meer buiten krijgen voor 1 uur en daar staan ze volgens mij toch ook niet voor te springen.”

Happy hour

“Dit is een ramp. We zijn onze belangrijkste twee uren kwijt in de weekends”, zucht Jason Moerman van café Barville in Tielt. Hij opende pas in januari het café en heeft door de coronacrisis nog geen financiële buffer kunnen opbouwen. “We zijn tijdens de week ook open, maar we moeten het hebben van onze weekends. In de beperking tot 1 uur kon ik me nog ergens vinden, al merkten we dat jongeren in het weekend steeds vroeger binnen kwamen. Voor de coronacrisis kwamen veel mensen pas om 22 uur op café toe. Al hebben we ook klanten die in ploeg werken en na hun shift rond 22 uur nog iets komen drinken. Dat is nu bijna niet meer de moeite niet meer. Niemand kruipt op zaterdagavond om 23 uur in bed, dus dan verleg je het probleem gewoon. Ik ga wellicht een happy hour organiseren tussen 20 en 21 uur. Maar dat kan je niet elke week volhouden.”

Ook Sander Haeghebaert van De Piraat in Lichtervelde snapt er niets meer van. “Ik stel voor dat mensen voortaan voor hun werk op café gaan voor een koffietje met nen dreupel. En een paar pintjes in de middagpauze. Zoals vroeger. Ik ben bang dat veel mensen ofwel alleen nog op restaurant zullen gaan of zelfs gewoon nog meer zullen thuisblijven. Ik was eigenlijk van plan om in het voorjaar een te investeren in een keukentje, maar zoals het er nu naar uitzien, ga ik die investering veel zo snel mogelijk moeten doen. Veel keuze is er niet.”

Vergetelheid neemt toe als de avond vordert

Het moet gezegd dat nagenoeg elke cafébaas die we spraken ook toegeeft dat hij de klanten vaker moet wijzen op de mondmaskerplicht naarmate de avond vordert. “We doen heel hard ons best en de klanten blijven zo veel mogelijk aan tafel zitten. Maar er wordt rechtgestaan om naar het toilet te gaan of om te gaan roken. En het gebeurt dat het mondmasker dan vergeten wordt, zeker na een paar pintjes. Echt kwalijk nemen kan je dat de mensen niet, maar we zijn er wel streng op. Telkens wijzen we er op van zodra iemand het vergeet. Dat is onze plicht als cafébaas.”