Wegreuzen te bewonderen langs Rijkegemkouter SVR

09 augustus 2019

12u07 0 Tielt Op zaterdag 10 augustus kan je langs de Rijkegemkouter in Tielt tientallen indrukwekkende leger- en rallyvoertuigen bewonderen tijdens de tweede editie van het ‘Play Big’-treffen. Vorig jaar vond die meeting in Maldegem plaats, maar door omstandigheden wordt het evenement nu in Tielt georganiseerd.

De vloot, met onder meer Mercedes Unimogs (een soort multifunctioneel vrachtvoertuig), M.A.N. Cats (een enorm legervoertuig) en off-road rallyvoertuigen in de rangen, is te bewonderen vanaf 10 uur. Ter plaatse is ook een demoparcours. ‘s Avonds is er een barbecue en kamperen de deelnemers op het terrein. Op zondagochtend vertrekken de wagens om 10 uur in colonne naar de Wings & Wheels-meeting op het vliegveld van Ursel.