Watewy klaar voor 22ste editie van Melkrock Sam Vanacker

07 augustus 2019

16u15 6 Tielt De 22ste editie van Melkrock staat voor de deur. Op recreatiedomein de Watewy werd het podium al opgezet en de leden van vzw Heelal zijn volop bezig met de rest van de opbouw van het terrein. Op zondag 11 augustus verwelkomt het gezinsvriendelijke festival onder andere STAKE en Spinvis. Presentator van dienst is Luc Dufourmont.

“We mikken opnieuw op 1.500 muziekliefhebbers”, zegt programmator Bram Vermeersch. “Aan de formule is weinig gewijzigd. Met STAKE en Spinvis hebben we twee grote namen op het podium, terwijl ook Jaguar Jaguar en Mooneye al veel gedraaid werden op Studio Brussel. De affiche wordt verder aangevuld met een mix van sterke live-acts en veelbelovende bands. Verder niet onbelangrijk is dat de toiletten gratis zijn. Vorig jaar waren die nog betalend, al konden de mannen op het terrein toen wel gratis gebruik maken van plaspalen. Dat was niet eerlijk tegenover de vrouwen, dus hebben we dat aangepast.”

Behalve STAKE, Spinvis, Jaguar Jaguar en Mooneye staan ook Crayon Sun, Radio Topkaas, Vito, PAARD., Bagudebastard, SLOW Crush en Little Jimmy op het programma. De acts worden aan elkaar gepraat door Luc Dufourmont, de frontman van de band ID!OTS. Tickets kosten zondag 25 euro aan de deur. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis gebruik maken van de speelstraat op het terrein. Meer info op www.melkrock.com.