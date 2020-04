Warme knuffels en straat vol hartjes in Tielt Sam Vanacker

06 april 2020

09u23 6 Tielt Bedankt voor jullie massale steun aan onze hulpverleners en helden van nu! We hebben meer dan 10.000 inzendingen ontvangen uit alle gemeenten in Vlaanderen. Ook Tielt liet zich niet onbetuigd voor onze Ronde tegen Corona. Een overzichtje.

Warme knuffels van Olaf

Het gezin van Hanne, Willy en Ann Windels zorgde voor een enorme papieren Olaf in de tuin. De sneeuwpop was ruim zes meter groot. “Ook vanop een afstand kunnen knuffels nog toekomen”, verwoordt Ann het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pontweg wordt Hartenstraat

De kinderen van de Pontweg sloegen massaal aan het krijten. De volledige straat werd bedekt met reuzengrote harten. Onder meer Aagje Lambert, Marijke Cocquyt, Joris Scherrens en Ona Berteloot staken samen met de kinderen van de Pontweg stevig de handen uit de mouwen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bedankt Quiana

Babysitter Quiana werd zondag zelf in de bloemetjes gezet. Quiana past op de kinderen van de buren tijdens de coronacrisis en knutselde samen met die kindjes een grote wereldbol in elkaar voor de grootouders die verplicht in Spanje moeten blijven. Maar de kindjes hadden ook een verrassing voor haar.

Lieke viert verjaardag ‘in haar kot’

Maureen De Brabandere stuurde ons deze foto van haar dochter Lieke met een mooie spandoek. “Lieke wordt morgen tien, maar buiten haar kot zal je haar niet zien.”

Spandoeken, terrassen en opritten

Jullie versierden massaal terrassen, voortuintjes en opritten. Zo zorgde de familie Cappelle voor de boodschap ‘Bluft in ui kot’ op het dak van hun tuinhuis, terwijl Steven Deneweth een foto instuurde van een erg kleurrijke oprit.